Jueves fresco e inestable

Los jujeños amanecieron con un jueves fresco y nublado en la capital provincial. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Salvador de Jujuy registrará hoy una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 9°C, manteniéndose dentro de los parámetros habituales para esta época del año. La humedad promedio rondará el 72%.

Existen probabilidades de lloviznas por la mañana y lluvias aisladas por la tarde y la noche.

Se espera un día fresco y cubierto en San Salvador de Jujuy, caracterizado por temperaturas bajas, vientos suaves que rotarán entre el noroeste, oeste y suroeste, y una humedad moderada que alcanzará su punto máximo durante la media mañana.