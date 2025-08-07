¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Movilización de gremios
palpala
San Cayetano
Yaguareté
Movilización de gremios
palpala
San Cayetano
Yaguareté

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2211.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda estudiantil

El Nueva Siembra elegirá a su representante 2025 este viernes

El colegio abrirá la jornada de 5 elecciones de este fin de semana para definir a la sucesora de Isabella Gelmetti.

Jueves, 07 de agosto de 2025 15:27
Representante 2024 | Isabella Gelmetti.

Este viernes 8 de agosto, a partir de las 19 en su propio establecimiento, el Colegio Nueva Siembra elegirá a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este viernes 8 de agosto, a partir de las 19 en su propio establecimiento, el Colegio Nueva Siembra elegirá a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

La nueva figura estudiantil sucederá a Isabella Gelmetti y representará al colegio en la instancia capital durante todo el año.

La elección promete una tarde-noche de celebración estudiantil junto a la promo 2025.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD