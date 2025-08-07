El Nueva Siembra elegirá a su representante 2025 este viernes

Este viernes 8 de agosto, a partir de las 19 en su propio establecimiento, el Colegio Nueva Siembra elegirá a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

La nueva figura estudiantil sucederá a Isabella Gelmetti y representará al colegio en la instancia capital durante todo el año.

La elección promete una tarde-noche de celebración estudiantil junto a la promo 2025.