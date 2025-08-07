El grupo "Cajas y Vientos jujeños" inauguró la Feria del Libro Jujuy 2025

Bajo el lema “Los sentidos a escena”, se inauguró oficialmente este jueves por la tarde la Feria del Libro Jujuy 2025. Aunque las intermitencias climáticas obligaron a trasladar el acto principal desde el Cabildo a las instalaciones de la ENERC en conexión con el Caja , el espíritu festivo no se apagó.

El emotivo recibimiento estuvo a cargo del grupo Cajas y Vientos Jujeños, que dio la bienvenida a lectoras, lectores, escritoras, artistas y editoriales de toda la región con el sonido profundo y ancestral de los erkes y las cajas, marcando el inicio de esta celebración cultural imprescindible.

Tras la apertura musical, se espera la presentación y bienvenida de la comisión organizadora de la Feria del Libro Jujuy: María Eugenia Jaldín, Inés Pemberton y Paola Audisio. El acto contará con la presencia y acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy, junto a autoridades provinciales y municipales.

Más allá de ser un símbolo de la literatura, esta Feria reafirma la vibrante presencia de la cultura jujeña. En un gesto cargado de significado, especialmente en el marco del mes de la Pachamama, integrantes ofrecieron un saumado a los presentes. Este ritual ancestral, central en la cosmovisión de la provincia, se realizó como símbolo de buenos augurios para el desarrollo de la Feria, entrelazando así las raíces culturales más profundas con la celebración de la palabra escrita.

La Feria del Libro Jujuy 2025 se consolida así como un espacio donde la literatura dialoga con las tradiciones, invitando a la comunidad a vivir una experiencia cultural integral.