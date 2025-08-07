El Divino Redentor sumará un nuevo nombre para la FNE

El Colegio del Divino Redentor definirá este viernes 8 de agosto, a las 21 en Acrópolis, a su representante para la Fiesta del Estudiante 2025.
La nueva elegida tomará el lugar de Pilar Caiguara y será la encargada de representar a su promo en la etapa capital, el próximo 14 de septiembre.
Ellas son: Ramos Luz Agustina, Reinaga Cruz Angelina, Ramos Lourdes Sofía, Gutiérrez Carla Morena, Gramaglia Laura Luciana, Cáceres Villarruel Candela A., Valdez Cuba Delfina, Pacheco Sofía Aylen, Siloz Abril Irene Aylen, Villena Tiara Morena, Soto Tiziana Nair, Casson Maite Tatiana Erika, Camino Johanna Nicole Isabe, Montes Ibarra Morena Agostina, Olivares Belén Esmeralda, Elías Meneses Ruth Evelin, Flores Cruz Ayelen Sayana, Ciares Mayra Leonela del Carmen, Leañez Zambrana Sofía Luisana, Leithold Ana Cecilia, Farfán Abril Fiorella, Ortega Eunice Nicole Felisa, Aguirre Tactaca Valentina Marianela, Martínez Sánchez Araceli María Luz, Quispe Candelaria Mailén, Gutiérrez Angelina Cristina, Gutiérrez Julieta Luciana Belén, Mamani Laura Ana Cristina, Palacios Mejías Martina Jazmín, Silvestre Soffa Julieta, Méndez Camila Narda Luján, Moralez Loaiza Leila Ariana, Ramírez Sofía Caterine, Valdez Cardenes Araceli Luciana, Arias Melani Ariana, Barboza Marina Isabel y Flores Érica de los Ángeles.