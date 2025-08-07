¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Onda Estudiantil 2025

El Jean Piaget tendrá nueva representante 2025

La elección se realizará este viernes 8 de agosto en las instalaciones del colegio.

Jueves, 07 de agosto de 2025 17:38
CANDIDATAS 2025 - COLEGIO JEAN PIAGET

El Colegio Jean Piaget vivirá una nueva celebración en la elección de su representante para el 2025 este viernes 8 de agosto, a las 20, en su sede ubicada sobre calle Ramírez de Velazco.

La estudiante elegida sucederá a Ayelén Suárez y será la embajadora del colegio en la etapa capital de la Fiesta del Estudiante durante un año. 

Las bellas candidatas son: Delfina Fernández, Abril Ruge, Selena Aquilve, Araceli Sosa, Victoria Tejerina y Emilce Vargas.

