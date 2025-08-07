El Jean Piaget tendrá nueva representante 2025

El Colegio Jean Piaget vivirá una nueva celebración en la elección de su representante para el 2025 este viernes 8 de agosto, a las 20, en su sede ubicada sobre calle Ramírez de Velazco.

La estudiante elegida sucederá a Ayelén Suárez y será la embajadora del colegio en la etapa capital de la Fiesta del Estudiante durante un año.

Las bellas candidatas son: Delfina Fernández, Abril Ruge, Selena Aquilve, Araceli Sosa, Victoria Tejerina y Emilce Vargas.