Este viernes se suman nuevas representantes estudiantiles

En el marco de la 74.ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, cuatro colegios vivirán una intensa tarde-noche de elecciones para definir a sus representantes del año 2025. La jornada promete coronas, flores y vestidos brillantes en distintos puntos de la ciudad.
A partir de las 19:00, el Colegio Nueva Siembra dará a conocer en su establecimiento a su flamante representante 2025, quien sucederá a Isabella Gelmetti y se sumará a las candidatas para la elección a nivel capital.
La agenda continúa a las 20:00 con la elección del Colegio Jean Piaget, que vivirá una noche de gala en sus instalaciones ubicado sobre calle Ramírez de Velazco. Seis candidatas: Delfina Fernández, Abril Ruge, Selena Aquilve, Araceli Sosa, Victoria Tejerina y Emilce Vargas, competirán por suceder a Ayelén Suárez y representar al colegio en la instancia capital durante 2025.
En simultáneo, a partir de las 21:00, dos colegios realizarán sus elecciones. En el Salón Bankat, el estudiantado de la Escuela Provincial de Comercio N.º 3 coronará a su nueva representante 2025 entre 35 candidatas, sucesora de Aldana Ferreyra. Las aspirantes son: Cala Nahir, Sorayra Ariana, Gómez Antonella, Quiroz Abigail, Robles Candela, Díaz Sol, Mendoza Anahí, Sánchez Saira, Lucardi Renata, Paredes Abril, Muñoz Juliana, López Rocío, Tintilay Araceli, Postigo Julieta, Flores Monserrat, Jacinto Luciana, Medrano Rocío, Pasora Agustina, Martínez Nayla, Quispe Yasmin, Pellisco Oriana, Gudiño Berenice, Ramos Victoria, Smith Elena, Pica Maribel Estefanía, Zambrano Marianela, Alabar Antonela, Bejarano Florencia, Brageda Yazmín, Acosta Carla, Vedia Valentina, Fabián Daniela, Jaime Carla y Emilia Padilla.
Mientras tanto, en Acrópolis, el Colegio del Divino Redentor celebrará la elección de su representante 2025. La promo vivirá una noche mágica donde 37 candidatas desfilarán, y una de ellas sucederá a Pilar Caiguara. Ellas son: Ramos Luz Agustina, Reinaga Cruz Angelina, Ramos Lourdes Sofía, Gutiérrez Carla Morena, Gramaglia Laura Luciana, Cáceres Villarruel Candela A., Valdez Cuba Delfina, Pacheco Sofía Aylen, Siloz Abril Irene Aylen, Villena Tiara Morena, Soto Tiziana Nair, Casson Maite Tatiana Erika, Camino Johanna Nicole Isabe, Montes Ibarra Morena Agostina, Olivares Belén Esmeralda, Elías Meneses Ruth Evelin, Flores Cruz Ayelen Sayana, Ciares Mayra Leonela del Carmen, Leañez Zambrana Sofía Luisana, Leithold Ana Cecilia, Farfán Abril Fiorella, Ortega Eunice Nicole Felisa, Aguirre Tactaca Valentina Marianela, Martínez Sánchez Araceli María Luz, Quispe Candelaria Mailén, Gutiérrez Angelina Cristina, Gutiérrez Julieta Luciana Belén, Mamani Laura Ana Cristina, Palacios Mejías Martina Jazmín, Silvestre Soffa Julieta, Méndez Camila Narda Luján, Moralez Loaiza Leila Ariana, Ramírez Sofía Caterine, Valdez Cardenes Araceli Luciana, Arias Melani Ariana, Barboza Marina Isabel y Flores Érica de los Ángeles.
Para cerrar la jornada de coronaciones, este sábado 9 de agosto la Escuela Provincial de Artes N.° 1 "Medardo Pantoja" vivirá desde las 17:00 una tarde de fiesta estudiantil en la Sociedad Española, donde se conocerá a la nueva representante que sucederá a Agostina Brito. Las aspirantes son: Loana Acosta, Lourdes Ibáñez, Ámbar Jerez, Luisana Gramajo, Sofía Hernández, Abril Acosta, Andrea Ochoa, Lihue Méndez, Marianela Soto, Gabriela Morales, Abril Ahumada, Dalila Lima, Antonella Urbina, Melodi Acosta, Saira Rocha, Araceli López, Valentina Romero, Ariana Soria, Tania Bustamante, Luz Mamani, Tatiana Galian, Kiara Menacho, Ariana Tolay, Valentina Zalazar, Antonella González, Mia Ovando, Camila Guzmán, Mariangel Vargas, Araceli Cunchilla, Abril Robert, Morena Peñalva, Cristal Mamani y Mari Orozco.