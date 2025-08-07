¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda Estudiantil 2025

El Divino Redentor sumará un nuevo nombre para la FNE

La ceremonia de elección se realizará este viernes por la noche en Acrópolis.

Jueves, 07 de agosto de 2025 17:53

El Colegio del Divino Redentor definirá este viernes 8 de agosto, a las 21 en Acrópolis, a su representante para la Fiesta del Estudiante 2025.

La nueva elegida tomará el lugar de Pilar Caiguara y será la encargada de representar a su promo en la etapa capital, el próximo 14 de septiembre.

La nueva elegida tomará el lugar de Pilar Caiguara y será la encargada de representar a su promo en la etapa capital, el próximo 14 de septiembre.

Ellas son: Ramos Luz Agustina, Reinaga Cruz Angelina, Ramos Lourdes Sofía, Gutiérrez Carla Morena, Gramaglia Laura Luciana, Cáceres Villarruel Candela A., Valdez Cuba Delfina, Pacheco Sofía Aylen, Siloz Abril Irene Aylen, Villena Tiara Morena, Soto Tiziana Nair, Casson Maite Tatiana Erika, Camino Johanna Nicole Isabe, Montes Ibarra Morena Agostina, Olivares Belén Esmeralda, Elías Meneses Ruth Evelin, Flores Cruz Ayelen Sayana, Ciares Mayra Leonela del Carmen, Leañez Zambrana Sofía Luisana, Leithold Ana Cecilia, Farfán Abril Fiorella, Ortega Eunice Nicole Felisa, Aguirre Tactaca Valentina Marianela, Martínez Sánchez Araceli María Luz, Quispe Candelaria Mailén, Gutiérrez Angelina Cristina, Gutiérrez Julieta Luciana Belén, Mamani Laura Ana Cristina, Palacios Mejías Martina Jazmín, Silvestre Soffa Julieta, Méndez Camila Narda Luján, Moralez Loaiza Leila Ariana, Ramírez Sofía Caterine, Valdez Cardenes Araceli Luciana, Arias Melani Ariana, Barboza Marina Isabel y Flores Érica de los Ángeles.

