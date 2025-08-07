Le Escuela Provincial de Artes N° 1 elige este sábado a su representante 2025

La Escuela Provincial de Artes N°1 "Medardo Pantoja" pondrá fin a la maratón de coronaciones con la elección de su representante 2025.

La elección se llevará a cabo este sábado 9 de agosto, desde las 17, en la Sociedad Española. La estudiante elegida sucederá a Agostina Brito como representante del colegio.

Las candidatas son: Loana Acosta, Lourdes Ibáñez, Ámbar Jerez, Luisana Gramajo, Sofía Hernández, Abril Acosta, Andrea Ochoa, Lihue Méndez, Marianela Soto, Gabriela Morales, Abril Ahumada, Dalila Lima, Antonella Urbina, Melodi Acosta, Saira Rocha, Araceli López, Valentina Romero, Ariana Soria, Tania Bustamante, Luz Mamani, Tatiana Galian, Kiara Menacho, Ariana Tolay, Valentina Zalazar, Antonella González, Mia Ovando, Camila Guzmán, Mariangel Vargas, Araceli Cunchilla, Abril Robert, Morena Peñalva, Cristal Mamani y Mari Orozco.