7 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Onda Estudiantil 2025

La Escuela Provincal de Comercio N°3 coronará a su nueva representante en Bankat

La elección se realizará este viernes desde las 21. 

Jueves, 07 de agosto de 2025 17:45

La Escuela Provincial de Comercio N°3 llevará a cabo la elección de su representante estudiantil 2025 este viernes 8 de agosto, a partir de las 21, en el Salón Bankat.

La estudiante que reciba la corona sucederá a Aldana Ferreyra y tendrá la responsabilidad de representar al colegio en la instancia capital durante el 2025.

Las aspirantes son: Cala Nahir, Sorayra Ariana, Gómez Antonella, Quiroz Abigail, Robles Candela, Díaz Sol, Mendoza Anahí, Sánchez Saira, Lucardi Renata, Paredes Abril, Muñoz Juliana, López Rocío, Tintilay Araceli, Postigo Julieta, Flores Monserrat, Jacinto Luciana, Medrano Rocío, Pasora Agustina, Martínez Nayla, Quispe Yasmin, Pellisco Oriana, Gudiño Berenice, Ramos Victoria, Smith Elena, Pica Maribel Estefanía, Zambrano Marianela, Alabar Antonela, Bejarano Florencia, Brageda Yazmín, Acosta Carla, Vedia Valentina, Fabián Daniela, Jaime Carla y Emilia Padilla.

