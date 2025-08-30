¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Sube
Emilia Attías
influyente
Elecciones 2025
Barrio Santa Rosa
salud
julieta garcia
dai fernandez
Abra Pampa

Julieta García, la campeona nacional de malambo, mantuvo un conversatorio con alumnos de Suyana Takiri

La ciudad de Abra Pampa recibió esta mañana con los brazos abiertos a Julieta García, campeona nacional de malambo categoría infantil.

Sabado, 30 de agosto de 2025 14:32
ALUMNOS DEL BALLET SUYANA TAKIRI JUNTO A JULIETA GARCIA

En el marco de la esperada Serenata a Abra Pampa que se desarrollará hoy en el anfiteatro municipal, donde su presencia será símbolo de talento, arraigo y proyección.

En el marco de la esperada Serenata a Abra Pampa que se desarrollará hoy en el anfiteatro municipal, donde su presencia será símbolo de talento, arraigo y proyección.

JULIETA GARCIA Y SU MADRE JUNTO A PROFESORES DEL BALLET SUYANA TAKIRI

Antes de su presentación artística, Julieta, junto a su profesor Juan Sulca, participó de una rueda de prensa junto a medios locales y compartió un emotivo conversatorio con los alumnos del ballet “Suyana Takiri”, quienes la escucharon con admiración y entusiasmo.

Durante el encuentro, la joven campeona relató su experiencia en el certamen nacional, habló de su formación academica y destacó el rol de su familia, docentes y comunidad en este logro. “Estoy muy orgullosa de representar a mi provincia y ser la campeona nacional de malambo… Pero no me fue fácil. A ustedes les digo que se necesita mucha preparación, compromiso, sacrificio, cuidado de las comidas, y con disciplina todo es posible. El malambo me conecta con mis raíces y a ustedes les digo que es muy bueno que estén en este camino del folclore: a ponerle muchas ganas y esfuerzo para conseguir logros”, expresó con firmeza y sensibilidad.

PAOLA DIONICIO ,RECITADOR GAUCHESCO, JUNTO A JULIETA Y JUAN

Como gesto de gratitud y reconocimiento, los alumnos del ballet Suyana Takiri, junto a su profesora Sonia Patagua, entregaron a Julieta una ruana típica de la zona, símbolo de identidad puneña, y al profesor Juan Sulca un poncho jujeño, en homenaje a su labor formativa y al vínculo cultural que los une.

La Serenata a Abra Pampa será el escenario donde Julieta desplegará su arte , en una presentación que promete ser vibrante y profundamente simbólica. Su visita no solo celebra el talento joven, sino también la importancia de visibilizar el malambo femenino como expresión de identidad y resistencia cultural.

JULIETA GARCIA Y JUAN SULCA LUCIENDO SUS OBSEQUIOS

Abra Pampa, tierra de viento y memoria, se prepara para aplaudir a una artista que ya es parte de su historia.

