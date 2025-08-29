Tenemos que defender siempre el "compre jujeño" y el empleo local

El diputado Rubén Rivarola del bloque de diputados justicialistas, se manifestó con firmeza en el recinto en favor de la protección del empleo para los jujeños y de las leyes que promueven el crecimiento de la provincia, priorizando el bienestar de los habitantes de Jujuy por sobre los intereses externos.

El legislador expresó su preocupación por el posible fin de las políticas de preferencia para las empresas locales. "Nos estamos equivocando de vuelta", afirmó, aludiendo a la posibilidad de que empresas de otras provincias o del extranjero se presenten a licitaciones y obtengan los contratos. "Tienen derecho a trabajar, pero más derecho tenemos los jujeños", sentenció, defendiendo la necesidad de resguardar el trabajo para la gente de la provincia.

El diputado criticó duramente la posibilidad de que se derogue la ley de "Compre Jujeño". "Si sacamos esto, se acabaron las obras para las empresas jujeñas", advirtió. Hizo un llamado a sus colegas, recordando que fueron ellos mismos quienes presentaron y apoyaron esa ley en su momento. "No le cortemos las piernas a las pymes", pidió.

Además de su defensa del empleo privado, el legislador también hizo una crítica a la política de agrandar el Estado, instando a buscar más trabajo genuino para la provincia en el sector privado. "Hay que buscar más trabajo para la provincia", subrayó, sugiriendo que es necesario dejar de prometer puestos en el Estado provincial.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a sus pares a dejar la "política barata" y a ser sinceros con la gente, basándose en la realidad que se vive en la provincia. "Estoy cansado de que vengan a hacer política barata", manifestó, y exhortó a trabajar por el crecimiento de Jujuy y de sus empresas.