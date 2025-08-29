Uocra concientizó sobre lactancia materna

Construir salud (la obra social del personal de la construcción) y Uocra se adhirieron a la Semana Mundial de la lactancia materna, impartiendo el Taller Prioricemos la lactancia materna, paralelamente celebraron el Día de la embarazada y la obstetricia con las señoras esposas de sus afiliados.

Las clases de actualización estuvieron a cargo de Romina Cruz (obstetra), Miriam Arraya (médica de familia), Carmen Yapura (pediatra) y Fabiana Vilte (puericultora). La actividad fue coordinada por Roberto Pizzolini, director médico del Centro de atención primaria donde se desarrolló el taller.

"Todos los años se resalta la importancia del tema entre las familias para que este proceso se desarrolle de manera natural y completa respecto a la alimentación del recién nacido y de los niños", especificó Cruz.

Aclaró también que la finalidad del dictado fue que la información verdadera llegue a los oídos de quienes amamantan, familias y acompañantes. En este 2025 el lema de la campaña fue Promover los sistemas de apoyo sostenible.

"Es muy importante el entorno de la mamá que amamanta para que la acción pueda ser posible", remarcó.

En medio del dictado, se presentó el gobernador Carlos Sadir quien fue recibido por el secretario General (y diputado provincial electo) Ramón Neyra, quien le agradeció su interés y el apoyo recibido para la concreción del taller.

El Ejecutivo provincial al dirigirse a las madres y jóvenes mujeres que concurrieron al dictado, las instó a mantener la práctica de amamantar a los recién nacidos, porque es esencial para su desarrollo.

Asimismo, les remarcó que la Provincia permanentemente está invirtiendo en servicios de apoyo a la lactancia materna para mejorar la salud y el desarrollo infantil.

Por coincidir la jornada de las clases con el Día de la embaraza, obsequió una licuadora a Nancy Quispe, afiliada a la entidad sindical, residente en Humahuaca y embaraza de 7 meses, quien agradeció la atención de Sadir.

Durante el mes en el Cemap se promocionó la lactancia materna y este año se habilitó la consulta postal en los centros de la obra social (Ospecon), a través de la cual se evacúan dudas sobre la lactancia además de efectuarse otras consultas respecto a la gestación.

Al término del taller Neyra y Pizzolini sortearon regalos para todas las presentes.