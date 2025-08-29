Comisión Directiva del CAJ

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy está integrado por su presidente Ramiro Tizón, vicepresidenta Lis Calizaya, tesorero Miguel Ángel Villagrán, protesorero Hugo Macedo y el secretario José Guzmán.

Consejeras y Consejeros: Élida Farfán, Alejandra Morales, Silvina Carolina López, Adriana Griffi, Melina Calisaya, Zulma Fernández Ledesma y José María Romano

El Tribunal de Ética y Disciplina está integrado por Jorge Noceti, Natividad Ramos, Daniel Alsina, Ana Madrid Cardozo y Cristian Ponce.

Delegación Ramal

La delegación Ramal San Pedro está conformada por la delegada Pamela Rojas y los vocales Lucas Ismael Farfán y María Celia Juárez.

Nóveles Abogados

En tanto la Comisión de Nóveles Abogados está integrada por su presidenta Elizabeth Reyna Valdez, vicepresidente primero Pablo Ezequiel Cardozo y vicepresidente segunda Pamela Nerea Ruiz, el secretario Leonardo Fernández y la tesorera Susana Burgos.

Los vocales son: Luis Armando Chanapa (1°), Adriana Gissel Ibañez (2°), Alan Miguel Lucena (3°), Camila Najar (4°), Facundo Guillermo Sierra (5°).