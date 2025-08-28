Ley contra el narcomenudeo: Se podrán recuperar inmuebles utilizados para la venta y distribución de estupefacientes

La Legislatura de la Provincia transformó en ley el proyecto impulsado por el diputado Adriano Morone, por el cual se podrá recuperar y poner al servicio de la comunidad los inmuebles que eran utilizados para el fraccionamiento, acopio, venta y distribución de estupefacientes.

“Esto era un compromiso asumido en campaña y hoy cumplimos”, enfatizó el legislador de Jujuy Crece.

El dispositivo establece la posibilidad de devolver los referidos inmuebles a sus legítimos propietarios, destinarlos a seguridad, prevención de adicciones y capacitación laboral o simplemente derribar estos búnker.

Asimismo, Morone resaltó el “amplio acompañamiento” de los bloques políticos que integran la Legislatura a favor de esta iniciativa, aunque lamentó la posición adoptada por el bloque de Izquierda que “no sumó su voto”, entendiendo que “tendrá su motivación”.

Por otra parte, reafirmó su vocación de “seguir brindando herramientas al Estado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, consustanciado con la “batalla emprendida por el Gobierno de la Provincia cuando adoptó la decisión política de desfederalizar la prevención y la represión al narcomenudeo”.