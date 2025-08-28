¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Martín Rappallini
Elecciones 2025
PRIMERA NACIONAL
Onda estudiantil
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Martín Rappallini
Elecciones 2025
PRIMERA NACIONAL
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1355.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

El Pablo Pizzurno ya tiene a su nueva soberana 2025

Araceli Fernández fue elegida como sucesora de Oriana Gómez Ortuño.

Jueves, 28 de agosto de 2025 01:41

Ya se viven las últimas elecciones a nivel capital, en esta ocasión fue el turno del Colegio Pablo Pizzurno quien en su establecimiento coronó a Araceli Fernández como nueva representante 2025, en la coronación acompañaron a Araceli, como 1a Princesa Florencia Gómez, 2a Princesa Catalina Rivera, Miss Pizzurno Freda Mamaní, Embajadora Juvenil Maite Cruz y como Paje 10 a Marcelo Canaviri.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Ya se viven las últimas elecciones a nivel capital, en esta ocasión fue el turno del Colegio Pablo Pizzurno quien en su establecimiento coronó a Araceli Fernández como nueva representante 2025, en la coronación acompañaron a Araceli, como 1a Princesa Florencia Gómez, 2a Princesa Catalina Rivera, Miss Pizzurno Freda Mamaní, Embajadora Juvenil Maite Cruz y como Paje 10 a Marcelo Canaviri.

La noche comenzó con música por parte de grupos de la institución, los bailes de la promo, el vals, la bomba no faltaron, la energía de la promo 25 sobre la pista, acompañando a las candidatas las hinchadas y la batucada que le puso energía y bullicio a la tarde noche en el barrio Cuyaya.

Con mucha emoción se vivió la coronación de Araceli quien tendrá la hermosa tarea de representar a los chicos del Pablo Pizzurno en la elección capital en Ciudad Cultural el 14 de septiembre.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD