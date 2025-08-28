El Pablo Pizzurno ya tiene a su nueva soberana 2025

Ya se viven las últimas elecciones a nivel capital, en esta ocasión fue el turno del Colegio Pablo Pizzurno quien en su establecimiento coronó a Araceli Fernández como nueva representante 2025, en la coronación acompañaron a Araceli, como 1a Princesa Florencia Gómez, 2a Princesa Catalina Rivera, Miss Pizzurno Freda Mamaní, Embajadora Juvenil Maite Cruz y como Paje 10 a Marcelo Canaviri.

La noche comenzó con música por parte de grupos de la institución, los bailes de la promo, el vals, la bomba no faltaron, la energía de la promo 25 sobre la pista, acompañando a las candidatas las hinchadas y la batucada que le puso energía y bullicio a la tarde noche en el barrio Cuyaya.

Con mucha emoción se vivió la coronación de Araceli quien tendrá la hermosa tarea de representar a los chicos del Pablo Pizzurno en la elección capital en Ciudad Cultural el 14 de septiembre.