Inauguraron nuevo edificio escolar en San Juancito

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir quedó oficialmente inaugurado el edificio de la Escuela Primaria 327 "Islas Malvinas", donde también funcionará el Secundario Rural 4, en San Juancito.

A través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace), el Gobierno de la Provincia implementa varios ejes, entre ellos busca fortalecer la educación pública en diferentes regiones y garantizar el acceso equitativo.

Durante la ceremonia, compartieron sus vivencias un egresado y hoy parte del cuerpo de Infantería de Marina, el suboficial mayor Mario Martínez, y Leandro Martinez, joven estudiante de primer año.

Tras sus emotivas palabras el gobernador felicitó tanto al estudiante, al exalumno y a los pequeños que cantaron con entusiasmo el Himno nacional.

"Me alegra saber que este edificio de San Juancito tiene tanta dedicación por parte de los docentes, de sus alumnos y que genera esta visión de pasión y de amor hacia la escuela", afirmó Sadir.

También ponderó que el capital humano es el gran futuro y que seguramente saldrán más alumnos potenciales desde dicho establecimiento educativo. Sobre el rol del cuerpo docente, el mandatario sostuvo que "aquí hay docentes que a veces hacen de padres o de amigos, y pese a tantas circunstancias están acá poniendo el cuerpo, trabajando y haciendo lo mejor por nuestros niños y niñas".

Finalmente, Sadir señaló que el gran objetivo es seguir trabajando para una educación equitativa: "No vamos a parar y este es el gran desafío, tener una educación pública de calidad, que abra oportunidades y que existan más ejemplos de vida", destacó.

Por su lado, la ministra de Educación, Miriam Serrano, resaltó que "seguimos generando oportunidades para los jóvenes y los niños con este nuevo establecimiento. Y en este caso con la educación rural, donde agradezco el compromiso de la comunidad educativa y los valores que trasmiten, por eso tuvimos esas expresiones de dos protagonistas de esta escuela".

Para el cierre del acto se realizó la entrega de botiquines de primeros auxilios y banderas de flameo.

Acompañaron, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco; la diputada provincial María Ferrin, y los directores de las escuelas Rural 4 y de la 327, entre otras autoridades.