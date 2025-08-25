En la última actualización del estado de trasitabilidad de rutas el Of. Sub Inspector Zerpa informó que se habilita media calzada sobre RN 52 KM 25 sentido (O/E), siendo removido del lugar el 2do rodado protagonista el cual quedó varado a hs. 01:00 aproximadamente en fecha 25/08/26.

Y se realiza ordenamiento de tránsito media calzada con paso alternado, dando paso en primera instancia a los vehículos situados en carril O/E y posterior a los de sentido E/O.

Desde la Dirección de Transito y Seguridad Vial dieron a conocer los estados de trasitabilidad de las rutas:

Rn 52 km 25 alt cuesta de lipan paso alternado media calzada sentido oeste-este

Complejo fronterizo integrado jama habilitado ambos sentidos arg-chi. Para todo tipo de vehículo.

Transitable con precaución