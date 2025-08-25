¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Estado de las rutas

Se habilita media calzada sobre RN 52

Apróximadamente a las 17 horas se habiitó la circulación de vehículos a media calzada por ruta nacional n° 52 km 25 a la altura de Cuesta de de Lipán en sentido oeste-este

Lunes, 25 de agosto de 2025 18:32

En la última actualización del estado de trasitabilidad de rutas el Of. Sub Inspector Zerpa informó  que se habilita media calzada sobre RN 52 KM 25 sentido (O/E), siendo removido del lugar el 2do rodado protagonista el cual quedó varado a hs. 01:00 aproximadamente en fecha 25/08/26.

Y se realiza ordenamiento de tránsito media calzada con paso alternado, dando paso en primera instancia a los vehículos situados en carril O/E y posterior a los de sentido E/O. 

Desde la Dirección de Transito y Seguridad Vial dieron a conocer los estados de trasitabilidad de las rutas: 

  • Rn 52 km 25 alt cuesta de lipan paso alternado media calzada sentido oeste-este

  • Complejo fronterizo integrado jama habilitado ambos sentidos arg-chi. Para todo tipo de vehículo.

Transitable con precaución

  • Rp 53 corte total desde loc puesto viejo hasta cruce cañada empalme con rn 34. Por trabajos de repavimentación

  • Rn34 alt interseccion con rp61 alt loc. Manantiales desvio de transito desde el dia 07 al 31 de agosto

  • Rp n°4 alt intersección airampo y esc. 190, corte total con desvios por rn9 b los molinos. Por contruccion de puente

  • Rn 9 alt cuesta de barcena hasta loc de volcan (neblinas)

  • Rn 52 km 194 paraje archivarca hasta salar de jama (por arena sobre la calzada)

  • Rp 79 desde loc el moreno hasta rn 51 - salta

  • Rp 78 desde loc el moreno hasta laguna colorada (cortes en diferentes partes)

  • Rp 83 tramo valle colorado hasta valle grande

  • Camino vecinal desde santa catalina hasta loc. El angosto

  • Rp 73 loc palca de aparzo

  • Rp 73 loc santa ana

  • Rp 73 loc caspala

  • Rn 40 desde loc de susques hasta loc puesto sey

  • Rn 40 alt loc cienaga de paicone - dpto santa catalina

  • Rp 78 desde el colorado hasta paraje tuska

  • Rp 13 loc de iturbe

  • Rp 4 alt puente arroyo las peras

  • Rp 70 desde rn 52 hasta rn 51-salta (km 34, km 38, km 40)

  • Rp 70b desde rn 52 hasta rn 51-salta (km 15 y km 53)

  • Rp 19 alt normenta - dpto ledesma

