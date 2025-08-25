Recompensa por Milo el caniche perdido

La familia Martínez no pierde las esperanzas de encontrar a su mascota que esta perdido desde el sábado 21 de junio, un caniche blanco de nombre Milo, se extravió en la periferia del barrio Coronel Arias, específicamente cerca de la feria mayorista frente al Chango Más. Desde entonces, no dejaron de buscarlo.

El animal, de tamaño mediano, pelaje blanco de largo cabello y cola corta, es descrito por sus dueños como un miembro querido de la familia. El deseo por encontrarlo sano y salvo los mueve a realizar un llamado comunitario.

Por este motivo, la familia apela a la solidaridad de los vecinos y transeúntes de la zona. Cualquier información, por mínima que parezca, podría ser crucial para dar con el paradero de Milo. Quienes puedan ayudar o hayan visto a la mascota pueden comunicarse de inmediato con Roxana Martínez al 388-5970813.

Como agradecimiento por la colaboración decisiva que permita su regreso, la familia Martínez ofrece una recompensa de $150.000 para la persona que les proporcione los datos que lleven a encontrarlo. Su único deseo es que Milo vuelva pronto a casa.