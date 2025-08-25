El último adiós a Lucas Subirats será en el Micro Estadio de Talleres

Una jornada que comenzó con entusiasmo y expectativas en el motociclismo terminó en una tragedia que enluta al deporte jujeño. Lucas Subirats, un piloto periqueño de 26 años, falleció este domingo tras un grave accidente ocurrido durante una competencia en el óvalo del Club Mitre, en Colonia Doria.

Según los reportes iniciales, el siniestro se produjo en plena carrera. Durante una de las mangas, uno de los competidores perdió el control de su moto en una curva, lo que desencadenó un choque en cadena que involucró a otros cinco pilotos. Subirats sufrió lesiones de gravedad y, pese a los esfuerzos del servicio médico, sus heridas resultaron mortales.

En respuesta al dolor de una comunidad consternada y para honrar lo que Lucas significó para el deporte local, su familia y amigos han organizado un último adiós a la altura de su legado. El velatorio no se realizará en una sala convencional, sino en el Micro Estadio de Básquet del Club Talleres de Perico, un lugar simbólico que permitirá dar cabida a la gran cantidad de personas que desean brindarle su despedida.

Se prevé que los restos de Lucas Subirats arriben a Perico aproximadamente a las 21 horas, por lo que el sepelio comenzaría alrededor de ese horario y se extenderá durante la noche. Desde la organización hicieron un ferviente pedido a la comunidad: “Piden acompañar con mucho respeto este difícil momento”.

La noticia de su partida ha conmocionado profundamente no solo al ambiente del motociclismo, sino a toda la provincia de Jujuy, donde Lucas era conocido y querido. El dolor se expresa en cada rincón de Perico, su ciudad, que hoy llora la pérdida de un joven cuyo talento y pasión por el deporte dejaron una marca imborrable.