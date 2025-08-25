Taller para adolescentes

El taller "AutoAdole" -Adolescencia y autoestima- se dictará el sábado 20 de septiembre en el gremio ATE Jujuy (General Alvear 1116). Estará a cargo de Daniela Emilia Montali, psicóloga social y terapeuta emocional especializada en terapia gestáltica y autoestima.

Está destinado a adolescentes de 13 a 17 años como un espacio para conocerse, aceptarse y aprender a tomar decisiones, sin juicios y con dinámicas divertidas.

Es importante porque en esta etapa los jóvenes están descubriendo quiénes son y sin herramientas para reflexionar y expresarse, pueden perderse en lo que otros esperan de ellos.

Se pueden preinscribir al (011) 32296835. Los cupos son limitados.