Ordenaron como diácono a Miguel Ángel Flores

En la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa de Salta fue ordenado diácono Miguel Ángel Flores, integrante de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno. La celebración eucarística fue presidida por el obispo de la Prelatura de Humahuaca, monseñor Félix Paredes Cruz.

La noticia fue compartida con mucha alegría y emoción por la Orden de los Canónigos Regulares de Letrán a la que pertenecen. Justamente los sacerdotes y autoridades estuvieron presentes, así como los familiares y amigos del nuevo diácono que tiene como lema "No he venido a ser servido, sino a servir", Mt 20,28.

Asimismo desde el atrio de la parroquia de Mariano Moreno partió un transporte con fieles que quisieron acompañar a Miguel Angel en este momento único e inolvidable.

Algunos tramos de la ordenación fueron las promesas del elegido, súplica litánica, imposición de las manos, investidura diaconal, entrega del Evangeliario y signo de la paz.

"Ha sido un camino de fe, dedicación y servicio, y presenciar este paso tan importante es una verdadera bendición. Estamos inmensamente orgullosos de su compromiso y sabemos que su ministerio será una luz para muchos. íFelicitaciones, diácono Miguel! Que Dios te guíe y bendiga en esta nueva etapa", le desearon los lateranenses.