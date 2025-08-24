¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Vacunación antirrábica

Así continúa el cronograma de vacunación antirrábica en la semana

Del 25 al 30 de agosto, equipos de Zoonosis visitarán distintos barrios y puntos estratégicos.

Domingo, 24 de agosto de 2025 12:57

La Municipalidad, a través de la Dirección de Zoonosis, avanza con la campaña masiva de vacunación antirrábica para perros y gatos. La iniciativa, que es gratuita y obligatoria, tiene como objetivo proteger la salud pública y prevenir la propagación de la rabia en la población animal.

Los operativos se desarrollarán de lunes a sábado en una extensa lista de barrios, con puestos fijos y móviles para facilitar el acceso a los vecinos. Los Centros de Promoción Vecinal (CPV) de Combate de Alto Comedero y Malvinas funcionarán como postas fijas durante casi toda la semana, con horarios ampliados.

Cronograma detallado por día:

  • Lunes 25: Barrios Lastenias, Los Geranios/Las Madres Selvas, Los Perales, Bella Vista, Alto La Viña y Bárcena. En Alto Comedero, se vacunará en El Cardón, El Mirador, Sector B2, Ex Suipacha y el CPV Combate.

  • Martes 26: Se sumarán los barrios Norte, Cuyaya, 30 Hectáreas, Tupac Amaru, 10 Hectáreas, Estanislao del Campo, Villa Las Rosas y San José.

  • Miércoles 27: La campaña llegará a Chijra (La Calandria), Cuyaya (Vélez Sarsfield/Dr. Baldi), 110 Viviendas, 40 Viviendas, El Imperio, Lucas Arias, El Arenal y Cerro Las Rosas.

  • Jueves 28: Continuará en Los Huaicos, Cuyaya (790 viviendas), 15 Hectáreas, 30 Hectáreas, La Candelaria, Castañeda y Luján.

  • Viernes 29: Se vacunará en Mariano Moreno, Cuyaya (Constitución/Gordaliza), 70 Viviendas, 30 Hectáreas, Radio Estación, Luján y San José.

  • Sábado 30: La jornada final se concentrará en Mariano Moreno, 18 Hectáreas y 330 Viviendas en Alto Comedero.

Las autoridades sanitarias recuerdan a los vecinos la importancia de llevar a sus mascotas a vacunar, incluso si son animales de interior, ya que la rabia es una enfermedad grave que se puede transmitir a los humanos. Se recomienda acudir con los perros con correa y los gatos en transportadora o caja segura para evitar accidentes.

