Así continúa el cronograma de vacunación antirrábica en la semana

La Municipalidad, a través de la Dirección de Zoonosis, avanza con la campaña masiva de vacunación antirrábica para perros y gatos. La iniciativa, que es gratuita y obligatoria, tiene como objetivo proteger la salud pública y prevenir la propagación de la rabia en la población animal.

Los operativos se desarrollarán de lunes a sábado en una extensa lista de barrios, con puestos fijos y móviles para facilitar el acceso a los vecinos. Los Centros de Promoción Vecinal (CPV) de Combate de Alto Comedero y Malvinas funcionarán como postas fijas durante casi toda la semana, con horarios ampliados.

Cronograma detallado por día:

Lunes 25: Barrios Lastenias, Los Geranios/Las Madres Selvas, Los Perales, Bella Vista, Alto La Viña y Bárcena. En Alto Comedero, se vacunará en El Cardón, El Mirador, Sector B2, Ex Suipacha y el CPV Combate.

Martes 26: Se sumarán los barrios Norte, Cuyaya, 30 Hectáreas, Tupac Amaru, 10 Hectáreas, Estanislao del Campo, Villa Las Rosas y San José.

Miércoles 27: La campaña llegará a Chijra (La Calandria), Cuyaya (Vélez Sarsfield/Dr. Baldi), 110 Viviendas, 40 Viviendas, El Imperio, Lucas Arias, El Arenal y Cerro Las Rosas.

Jueves 28: Continuará en Los Huaicos, Cuyaya (790 viviendas), 15 Hectáreas, 30 Hectáreas, La Candelaria, Castañeda y Luján.

Viernes 29: Se vacunará en Mariano Moreno, Cuyaya (Constitución/Gordaliza), 70 Viviendas, 30 Hectáreas, Radio Estación, Luján y San José.

Sábado 30: La jornada final se concentrará en Mariano Moreno, 18 Hectáreas y 330 Viviendas en Alto Comedero.

Las autoridades sanitarias recuerdan a los vecinos la importancia de llevar a sus mascotas a vacunar, incluso si son animales de interior, ya que la rabia es una enfermedad grave que se puede transmitir a los humanos. Se recomienda acudir con los perros con correa y los gatos en transportadora o caja segura para evitar accidentes.