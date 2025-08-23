¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Caimancito

Agua Potable de Jujuy realizó una exitosa capacitación para enseñar el uso racional del agua

Con la participación de Luciana Pizarro y Antonio Girón Flores, responsable de servicios dispersos. 

Sabado, 23 de agosto de 2025 13:37

La iniciativa forma parte del proyecto "Uma Kawsay", que busca educar y concientizar a la comunidad sobre el uso eficiente del agua, llevándose a cabo en el día de ayer en el Salón Punto Digital de Caimancito, ubicado en la calle Catamarca S/N.

La iniciativa forma parte del proyecto “Uma Kawsay”, que busca educar y concientizar a la comunidad sobre el uso eficiente del agua, llevándose a cabo en el día de ayer en el Salón Punto Digital de Caimancito, ubicado en la calle Catamarca S/N.

Las localidades de Caimancito, Yuto, El Talar y Vinalito fueron convocadas para este evento. Asistieron representantes de las comunidades, docentes, personal de salud y vecinos, mostrando un gran compromiso con la preservación del agua.

En virtud del objetivo, tiene como meta garantizar el derecho al agua y mejorar la calidad de vida en las comunidades de Jujuy. Con este tipo de capacitaciones, se busca generar espacios de aprendizaje y cooperación para construir un futuro más sostenible.

Con esta política del Gobierno de Jujuy, Agua Potable de Jujuy sigue garantizando el compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del agua para nuestra provincia.

