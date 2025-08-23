Evocaron con emoción y orgullo el Éxodo Jujeño

La comunidad educativa de la Escuela Modelo de Educación Integral (Emdei), nivel primario, llevó a cabo en la mañana de ayer con orgullo, una emotiva Marcha Evocativa de 1812 por las calles céntricas de nuestra ciudad capital.

La comunidad educativa de la Escuela Modelo de Educación Integral (Emdei), nivel primario, llevó a cabo en la mañana de ayer con orgullo, una emotiva Marcha Evocativa de 1812 por las calles céntricas de nuestra ciudad capital.

MARCHA EVOCATIVA | LOS MÁS PEQUEÑOS DEL COLEGIO EMDEI EN LA PEATONAL.

Los estudiantes junto a directivos, docentes y familiares partieron desde la casa de estudios ubicada en calle Senador Pérez casi esquina Independencia y se dirigieron hacia el centro de la Capital, circulando por calle San Martín hasta calle General Lavalle.

Seguidamente se concentraron la Peatonal Belgrano donde llevaron a cabo bailecitos de la época y donde fueron acompañados por gran presencia de la comunidad que circulaba por la zona, quienes pudieron disfrutar una velada artísticas que prepararon los alumnos junto al cuerpo docente, con la colaboración musical de un comercio del lugar.

BAILECITOS DE LA ÉPOCA | EN PLENA PEATONAL BELGRANO.

Por último, Claudio Casas, propietario de la institución educativa agradeció el esfuerzo de los familiares de los alumnos por su presencia como así también de todo el cuerpo docente y no docentes por el trabajo realizado, con el objetivo de con memorar, en esta oportunidad, los 213 años del Éxodo Jujeño de 1812.