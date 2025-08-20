¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Información general

Esta noche se vive la 14° edición de la Noche de los Sándwiches en Jujuy

Hoy miércoles 20 de agosto, distintos comercios jujeños ofrecerán descuentos, combos y promociones en el marco de una nueva edición de la Noche de los Sándwiches, organizada por el Centro Comercial Abierto “Tacita de Plata”.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 12:46

La propuesta, que ya alcanza su 14° edición, coincide este año con la celebración del Día Mundial de la Papa Frita, un acompañamiento infaltable para disfrutar de un buen sándwich.

En total, 21 comercios de la capital se sumaron a esta iniciativa que busca impulsar las ventas y brindar a los vecinos una alternativa gastronómica accesible. Habrá opciones para todos los gustos y con distintas modalidades: consumo en el local o delivery.

Con esta movida, el sector comercial invita a cortar la semana con una salida distinta, aprovechando los descuentos y compartiendo un clásico que nunca pasa de moda: el sándwich con papas fritas.

COMERCIOS ADHERIDOS:

  1. PEPIRA Calle Independencia N° 466. B° Centro. Tel. 3884899996. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  2. BARROJO’S Calle Belgrano esq. Calle Canónigo Gorriti. Tel. 3884047799. PROMO: 40% off en la 3era. Unidad
  3. EL TURCO SANDWICH Calle Salta N° 650. B° Centro. Tel. 4243032- 3885339697. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  4. PANASBURGERS Calle Salta N° 1018. B° Centro. Tel. 3885775088. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad.
  5. ANTARES JUJUY Calle Sarmiento N° 268. B° Centro. PROMO: 3 X 2 solo efectivo.
  6. BUFALO PIZZAS Calle Oscar Orias N° 6. B° Almirante Brown. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad.
  7. CASA TOMADA Calle Ramírez de Velazco N° 253. B° Centro. PROMO: 2 X 1
  8. PENTAGONO Calle Independencia N° 553. B° Centro. Tel. 3884977175. PROMO: 2 X 1
  9. SUEÑO MISTICO Calle Balcarce N° 671. B° Centro. Tel. 3885811364. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  10. NEGUS CAFE BAR PLAZA Calle Sarmiento N° 210. B° Centro. Tel. 3885048351. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  11. NEGUS CAFE BAR PARQUE Calle Av. Córdoba N° 1901. B° Centro. 3885048351. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  12. NEGUS CAFE BAR MERCADO Calle Balcarce N° 427. Mercado Central 6 de Agosto. B° Centro. 3885048351. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  13. ESPACIO GÜEMES Calle Güemes N° 759. B° Centro. Tel. 3885844850. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  14. MACEDONIO RESTÓ Calle Lamadrid esq. Güemes, B° Centro. Tel. 3884105553. PROMO: Por cada Sándwich te llevas 1 porción de papas de regalo
  15. EL TURCO SANDWICH Calle El Pensamiento N° 634.B° Chijra. 3885337097. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  16. EL GUSTAZO Ciudad Cultural. Tel. 3885733355. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad.
  17. ASKABAN Calle Belgrano N° 306. B° Centro. Tel. 388477526. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  18. YACÓN Los Perales Illia 157. B° Los Perales. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  19. LA CUBANA Ciudad Cultural. PROMO: 30% off en la 2da. Unidad
  20. VALDEZ HAMBURGUESAS Calle Coronel Arias 305. B° Ciudad de Nieva. Tel. 3515066926. PROMO: 25% off en la 2da. Unidad
  21. UQUIA Bodegón Food & Coctail Room Calle Yuchán N°409. B° Los Perales. Tel. 3885093669. PROMO: 20% off en sándwiches y papas fritas

 

Temas de la nota

Temas de la nota

