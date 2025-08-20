Esta noche se vive la 14° edición de la Noche de los Sándwiches en Jujuy

La propuesta, que ya alcanza su 14° edición, coincide este año con la celebración del Día Mundial de la Papa Frita, un acompañamiento infaltable para disfrutar de un buen sándwich.

En total, 21 comercios de la capital se sumaron a esta iniciativa que busca impulsar las ventas y brindar a los vecinos una alternativa gastronómica accesible. Habrá opciones para todos los gustos y con distintas modalidades: consumo en el local o delivery.

Con esta movida, el sector comercial invita a cortar la semana con una salida distinta, aprovechando los descuentos y compartiendo un clásico que nunca pasa de moda: el sándwich con papas fritas.

COMERCIOS ADHERIDOS: