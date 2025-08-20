Festejo del Día del Niño en Palpalá

Este domingo 24 Palpalá vibrará de alegría con la celebración del Día del Niño. La gestión del intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, invitó a la comunidad a disfrutar de la propuesta que tendrá lugar desde las 15 en el predio de Las aguas danzantes.

Habrá shows de payasos, juegos, regalos y pintacaritas. También se realizarán sorteos de importantes premios.

La comuna palpaleña destacó que niños y familias podrán disfrutar de un programa repleto de entretenimiento, incluyendo shows de payasos, juegos interactivos, regalos, pintacaritas y emocionantes sorteos de televisores, tablets, celulares y juguetes.

La fiesta infantil ofrecerá un espacio de diversión y encuentro para toda la comunidad palpaleña. Los más pequeños, junto a sus familias, serán los protagonistas de una tarde cargada de risas y sorpresas. Los números para participar de los sorteos, que incluyen importantes premios, se entregarán de manera gratuita a partir de las 15.

FOTO DE ARCHIVO | EL INTENDENTE RUBÉN EDUARDO RIVAROLA JUNTO A NIÑOS.

La jornada contará con la actuación de Campanita, sus personajes y Tomatito. Además estará presente la obra musical de la Dirección de Cultura y harán su pasada las reinas de cada establecimiento educativo secundario. Continuará luego con la presentación de Bombón y Trompita, seguidos del grupo de Innovar Show, artistas de circo, Rey Mago Sarao y para finalizar Hollywood Show.

Pero la celebración va más allá del entretenimiento, la jornada también contará con stands de diferentes áreas municipales, entre ellas Medio Ambiente que se sumará con actividades de concientización ambiental enfocadas en el cuidado del ambiente y el reciclaje.

Toda la comunidad fue invitada a participar de este espacio de encuentro y disfrutar de una tarde divertida junto a los más pequeños.