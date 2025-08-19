¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Mañana sesiona la Legislatura

Tratarán la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2024.

Martes, 19 de agosto de 2025 01:03
Se confirmó que para mañana a las 10 se llamará a sesión en la Legislatura, y hoy a las 11 se realizará la labor parlamentaria y se definirá el Orden del día.

Entre los temas que estarán incluidos será el tratamiento de la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 y tomará estado parlamentario el proyecto de Modificarán de la ley de Residencia médicas.

Aclaración

En la nota publicada en la página 2 de la edición de ayer se consignó erróneamente el nombre de Susana Chalabe como candidata a diputada nacional de Fuerza Patria Jujuy, cuando en realidad debió decir Alicia Chalabe.

El Tribuno de Jujuy pide las disculpas del caso.

 

