15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

La Quiaca

La Escuela de Educación Técnica Nº1 de La Quiaca eligió a su representante estudiantil

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del establecimiento, donde las candidatas desfilaron ante un jurado. La reina saliente, Pilar Gastar cedió el trono a Brenda Monzón. 

Viernes, 15 de agosto de 2025 11:13

 El evento dió inicio durante la tarde y a las 22 se conoció el nombre de Belén Monzón  como nueva representante estudiantil, acompañada por sus princesas y damas de honor. 

 El evento dió inicio durante la tarde y a las 22 se conoció el nombre de Belén Monzón  como nueva representante estudiantil, acompañada por sus princesas y damas de honor. 

Los alumnos de la promoción construyeron un magnífico escenario con la temática de Vikingos. Hubo números artísticos y también actuó el grupo folclórico quiaqueño Munay. 
También, Elías Sajama como embajador de la "indu" fue electo durante la noche mágica de esa institución educativa, acompañado por primer paje Emanuel Tola y segundo paje Joel Erazo. 

Belén Monzón fue coronada como nueva soberana, mientras que Valentina Ustares y  Yanina Gerónimo fueron elegidas como primera y segunda princesa, respectivamente. Las damas de honor fueron Abigail Vilte y Mayra Flores.


De esta manera dió inicio la celebración estudiantil en La Quiaca. En tanto se aproximan más elecciones durante el presente mes
19  Escuela de Minas, 21  Escuela de Comercio 1, 22 Escuela Normal y 26 Secundario 69. 

Temas de la nota

