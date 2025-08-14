El barrio San Martin festejará el día del Niño con "La Isla del Arte"

El tribuno de Jujuy dialogó con Federico Martínez, el organizador de este espacio quien junto a Noelia Yánez, vienen trabajando fuertemente hace ya 6 años para ayudar en las necesidades del barrio.

El tribuno de Jujuy dialogó con Federico Martínez, el organizador de este espacio quien junto a Noelia Yánez, vienen trabajando fuertemente hace ya 6 años para ayudar en las necesidades del barrio.

CELEBRACIÓN| DÍA DEL NIÑO EN EL ESPACIO SOCIOCOMUNITARIO DE LA ISLA DEL ARTE

Martínez comentó que “realizan habitualmente merienda, cena, ropero comunitario, talleres, como hacer danza, música y arte” y que además contaron en su momento con una escuelita de futbol llamada el Potrerito.

Destaca además que este espacio de contención está conformado por alrededor de 10 a 12 personas quienes “consideraron las necesidades que la gente del barrio estaba atravesando y por ello realizamos estas actividades”.

CELEBRACIÓN| DÍA DEL NIÑO EN EL ESPACIO SOCIOCOMUNITARIO DE LA ISLA DEL ARTE

El organizador extendió la invitación a toda la comunidad, ya que entiende que “muchas personas están atravesando una situación difícil situación económica” es por ello que este viernes a partir de las 16, se festejará el día del Niño en la prolongación Hornos y avenida 1º de Mayo, en el barrio San Martin. Cabe destacar que todo lo recaudado para la realización del evento fue gracias a la donación de la comunidad, vecinos amigos y conocidos quienes decidieron apoyar a la organización.

Se recomienda desde la organización que los niños traigan ropa cómoda para poder divertirse y jugar, habrá juegos, peloteros, golosinas, riquísimos refrigerios e incluso la actuación de un payaso.