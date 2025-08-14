¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Día del Niño

El barrio San Martin festejará el día del Niño con "La Isla del Arte"

El espacio Socio Comunitario de la Isla del Arte que funciona en el Barrio San Martin festeja este viernes 15 de agosto el día del niño, con una chocolatadas juegos y mucha diversión.

Jueves, 14 de agosto de 2025 21:45
CELEBRACIÓN| DÍA DEL NIÑO EN EL ESPACIO SOCIOCOMUNITARIO DE LA ISLA DEL ARTE

El tribuno de Jujuy dialogó con Federico Martínez, el organizador de este espacio quien junto a Noelia Yánez, vienen trabajando fuertemente hace ya 6 años para ayudar en las necesidades del barrio.

CELEBRACIÓN| DÍA DEL NIÑO EN EL ESPACIO SOCIOCOMUNITARIO DE LA ISLA DEL ARTE

Martínez comentó que “realizan habitualmente merienda, cena, ropero comunitario, talleres, como hacer danza, música y arte” y que además contaron en su momento con una  escuelita  de futbol llamada el Potrerito.

Destaca además que este espacio de contención está conformado por alrededor de 10 a 12 personas quienes “consideraron las necesidades que la gente del barrio estaba atravesando y por ello realizamos estas actividades”.

CELEBRACIÓN| DÍA DEL NIÑO EN EL ESPACIO SOCIOCOMUNITARIO DE LA ISLA DEL ARTE

El organizador extendió la invitación a toda la comunidad, ya que entiende que “muchas personas están atravesando una situación difícil situación económica” es por ello que este viernes a partir de las 16, se festejará el día del Niño en la prolongación Hornos y avenida 1º de Mayo, en el barrio San Martin. Cabe destacar que todo lo recaudado para la realización del evento fue gracias a la donación de la comunidad, vecinos amigos y conocidos quienes decidieron apoyar a la organización.

Se recomienda desde la organización que los niños traigan ropa cómoda para poder divertirse y jugar, habrá juegos, peloteros, golosinas, riquísimos refrigerios e incluso la actuación de un payaso.

CELEBRACIÓN| DÍA DEL NIÑO EN EL ESPACIO SOCIOCOMUNITARIO DE LA ISLA DEL ARTE

 

