14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

DEBATE

Convocan a participar del "Plenario provincial de la juventud peronista"

Jóvenes invitan a la comunidad jujeña a participar del "Plenario Provincial de la juventud peronista" en la ciudad de Palpalá, el día Viernes 15 de agosto de 11 a 19 horas 

Jueves, 14 de agosto de 2025 19:11
NICOLÁS CEBALLOS, AGUSTINA CAMPERO Y JUAN MENA

Uno de los referentes de la juventud peronista jujeña, Nicolás Ceballos, hace extensiva la invitación para todos los jóvenes que estén interesados en participar de este encuentro en la ciudad de Palpalá.

Uno de los referentes de la juventud peronista jujeña, Nicolás Ceballos, hace extensiva la invitación para todos los jóvenes que estén interesados en participar de este encuentro en la ciudad de Palpalá.

En este sentido indicó que “Nos complace anunciar e invitar a los compañeros y compañeras de la provincia a este encuentro a realizarse el día Viernes 15 de agosto de 11 a 19horas en Tomás Guido por Av. General Savio, de la localidad de Palpalá”.

Agregó que la jornada iniciará con la recepción de los compañeros que se acercarán desde distintos puntos de las provincias. “Se realizará un almuerzo para compartir e ir presentándonos entre los presentes, luego contaremos con actividades a desarrollarse en modalidad de comisiones, esto con el objeto de plantear las realidades que se viven a lo largo y ancho de la provincia y arribar a conclusiones que nos permitan encontrar caminos para trabajar y resolver las mismas”

Ceballos indicó que, para el cierre de la jornada, los compañeros y referentes de la Juventud Peronista Jujuy brindarán unas palabras a los presentes comentando el trabajo realizado en estos meses y la planificación de actividades. “Invitamos por este medio a todos los compañeros y compañeras de la Juventud Peronista a sumarse al encuentro, es momento de ser protagonistas como lo hemos sido a lo largo de la historia” finalizó.

 

