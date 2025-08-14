¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informacion General

Premio Ledesma: estos son los días habilitados para el retiro de las obras

Ledesma informa que las obras participantes de su Circuito de Artes Visuales 2025 deberán ser retiradas los días 20 y 21 de agosto en Ciudad de Nieva.

Jueves, 14 de agosto de 2025 13:17

Ledesma comunicó oficialmente las fechas establecidas para que los artistas participantes del 11° Premio Ledesma de Artes Visuales 2025 retiren sus obras. El retiro se realizará exclusivamente los días martes 20 y miércoles 21 de agosto, en el horario de 15:00 a 19:00 horas.

Ledesma comunicó oficialmente las fechas establecidas para que los artistas participantes del 11° Premio Ledesma de Artes Visuales 2025 retiren sus obras. El retiro se realizará exclusivamente los días martes 20 y miércoles 21 de agosto, en el horario de 15:00 a 19:00 horas.

La sede designada es el espacio ubicado en calle Lima 1137, barrio Ciudad de Nieva, San Salvador de Jujuy. Ante cualquier consulta, los artistas pueden comunicarse al teléfono de contacto: 388 581 2596.

La empresa extendió un agradecimiento a todos los artistas que formaron parte de esta nueva edición del Circuito Ledesma de Artes Visuales. Este prestigioso premio, respaldado por la Secretaría de Cultura de Jujuy y con más de dos décadas de trayectoria, tiene como objetivo fundamental promover la producción artística del Noroeste Argentino (NOA) y abrir nuevos espacios de exhibición para los creadores regionales.

Ganadores de la Edición 2025:

La organización aprovechó la ocasión para recordar a los artistas galardonados en la presente edición:

  • Categoría Especial Gran Premio NOA: Facundo Delfín Cañazares Undiano - Obra: "Piedra basal".

  • Primer Premio: Carolina Inés Franco - Obra: "Latido".

  • Segundo Premio: María Virginia Serrano - Obra: "Sobre Altares hogares".

  • Tercer Premio: María Eugenia Correa - Obra: "Simientes".

  • Premio Revelación (Artista menor de 30 años): Eloy Adriel Lamas - Obra: "Kawsaykuna huñuy (La cosecha)".

  • Premio Innovación: Pablo Leonel Rivero - Obra: "Ritual de arcilla para llorar".

  • Menciones:

    • Mención Estímulo para Artista Joven: Lucía Monserrat Estévez - Obra: "Brachyurus Poliocephalus (Híbrido Aguará Guazú-Murciélago)".

    • Mención de Honor: María Rosa Mammana - Obra: "Sin título" (Serie estados interiores).

    • Menciones Especiales del Jurado:

      • Federico Kirshbaum - Obra: "La aspereza del paisaje".

      • Gabriel Varsanyi - Obra: "Sin título".

Se insta a todos los participantes a acercarse en los días y horarios señalados para recuperar sus trabajos.

