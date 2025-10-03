°
3 de Octubre, Jujuy, Argentina
COPA ARGENTINA

River cortó la mala racha y pasó a las semifinales

El "millo" derrotó a Racing Club por 1 a 0 y festejó luego de cuatro derrotas seguidas. El equipo de Gallardo se recuperó luego de la dolorosa eliminación de la Libertadores.

Viernes, 03 de octubre de 2025 00:00

River le ganó por 1 a 0 a Racing en el "Gigante de Arroyito", de Rosrio y se metió en las semifinales de la Copa Argentina, en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con el único tanto de Maximiliano Salas a los 5 minutos del partido, el equipo de Gallardo dejó en el camino a un rival complicado, que está enfocado en la Copa Libertadores, e ingresó a "semis".

A los cinco minutos del partido, Marcos Acuña metió un largo pelotazo por la izquierda para la carrera de Facundo Colidio, quien ni bien pisó el área de Racing, lo vio solo a Maximiliano Salas y lo asistió para que cruzara el remate que decretó el 1 a 0 de River.

Para el resto del primer tiempo, River mantuvo un dominio constante, con avances constantes en el campo de Racing que inquietaron a la defensa y a Facundo Cambeses, quien le tapó otro remate a Salas que pudo haber sido el 2 a 0.

No obstante, Racing se animó con pelotazos largos y tuvo dos ocasiones claras: un remate de Adrián Martínez que pasó cerca del primer palo y un cabezazo de Santiago Solari que contuvo el arquero Franco Armani tras el centro de Gabriel Rojas.

Racing invirtió los roles en el inicio del complemento, con más presencia en el campo de River y más aproximación al arco de Armani, pero sin ser fino en los metros finales para concretar el empate.

Cerca de los 15 minutos del segundo tiempo, la gente de Racing comenzó a encender bengalas de humo y a cantar en apoyo al equipo, pero la cantidad de humo anuló la visibilidad en el "Gigante de Arroyito", por lo que el árbitro detuvo el encuentro por 10 minutos.

Ya con tiempo adicionado, los 14 minutos que agregaron, "Maravilla" Martínez le metió un manotazo a Lucas Martínez Quarta y vio la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado.

 

