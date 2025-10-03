El tenis de mesa jujeño, campeón de la edición 2025

El tenis de mesa le dio más medallas de oro a la delegación jujeña en la final nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata y además se consagró campeón ganando la Copa Challenger. "Ganaron porque entrenan, ponen muchas ganas, concentración y porque son unos cracks", apuntó Martín Zapatero.

Las preseas doradas fueron obras de Joel Sabarza y Santiago Vergara por equipo al imponerse ante Santa Cruz por 2 a 1, en singles masculino con Lucas Vergara, le ganó la final al jugador de Tucumán por 2 a 0, y la de bronce con el equipo femenino integrado por Delfina Castro y Rosario Ríos, luego de vencer a San Luis por 2 a 1.

El entrenador del equipo jujeño se mostró "muy contento con los resultados, tuvimos partidos muy complicados, pero pudieron sacarlos adelante", precisó al tiempo que remarcó "a lo largo de la competencia se perdieron solamente dos partidos, uno en la zona en individual y la semifinal por equipo, ambos en femenino, después ganaron todo".

Por su parte Moisés Gallo Rocha contó que "no es casualidad, por supuesto, venimos trabajando duro, siempre los partidos se viven con algunos nervios, las finales siempre tienen ese toque de adrenalina y te llevan a pensar que es lo que va a suceder".

El titular de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy reconoció que "estamos muy emocionados con los resultados, esto es un trabajo en conjunto de muchas personas de muchas localidades, de muchos padres, entrenadores, de cada una de las personas que integran la Asociación", opinó ante diario El Tribuno de Jujuy.

Por eso agradeció "a todas las personas que hicieron posible todo esto, al equipo de la Secretaría de Deportes que nos apoyó en cada jornada en la parte logística, acompañándonos, preguntando como iban los resultados, atentos a cada una de las necesidades de los deportistas y el cuerpo de entradores".

Sucede que para Moisés Gallo Rocha "esta copa es una forma de agradecer a todas las personas que hacen un gran esfuerzo, hace muchos años no ganábamos la Copa Challenger y se define por mayor cantidad de medallas de mayor valor en este caso las de oro hicieron la diferencia", concluyó.

Hoy habrá más medallas

Sin dudas hoy desde las 9 habrá más preseas, puede ser de oro en caso de ganar o de plata, ya que dos jujeños tienen sus respectivas finales en taekwondo. Agostina Giménez en categoría hasta 62 kg, y Ciro Ramírez en categoría hasta 58 kilos. Por su parte Axel Pérez tiene la última presentación en categoría hasta 52 kilos por la medalla de bronce, muy buena actuación por parte del equipo de la Asociación Jujeña de Taekwondo el cual preside el gran maestro Ramón Ruiz y en Mar del Plata cuenta con la presencia de los entrenadores César Torrez y Magdalena Pérez.

También podría sumar una presea de bronce en hóckey masculino sub 16.