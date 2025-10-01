°
2 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Copa Argentina
Seccional 29º
Día del Recolector
regional
Hockey
Por los clubes
PRIMERA NACIONAL
GIRSU S.E
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Copa Argentina
Seccional 29º
Día del Recolector
regional
Hockey
Por los clubes
PRIMERA NACIONAL
GIRSU S.E
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Triple crimen de Florencia Varela

Difundieron mensajes de una de las detenidas

Se los envió Magalí Celeste González Guerrero (28) a su madre adoptiva cuando la Policía Bonaerense allanó la vivienda donde luego encontrarían los cuerpos enterrados de Brenda, Lara y Morena

Miércoles, 01 de octubre de 2025 22:02

Magalí Celeste González Guerrero (28) es una de las primeras detenidas por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Ella cayó en un hotel alojamiento y está presa en Melchor Romero, aunque es quien vivía junto a otro de los detenidos y pareja suya, Miguel Ángel Villanueva Silva (27), en la casa de Florencio Varela, donde aparecieron los cuerpos.

Pero antes de eso y de terminar esposada, Celeste, como se la conoce en la causa, le mandó una serie de mensajes de texto a su madre adoptiva. Infobae accedió al contexto en el que se dieron esas comunicaciones y a parte del contenido.

“Mamá, borrá las conversaciones, por favor”, le pidió antes de caer presa en relación a los chats de WhatsApp entre ambas. Eso fue cuando se dio cuenta de que la Policía Bonaerense estaba en la zona.

Los documentos tienen fecha del 23 de septiembre, horas antes de que se descubrieran los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) enterrados.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD