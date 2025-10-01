Difundieron mensajes de una de las detenidas

Magalí Celeste González Guerrero (28) es una de las primeras detenidas por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Ella cayó en un hotel alojamiento y está presa en Melchor Romero, aunque es quien vivía junto a otro de los detenidos y pareja suya, Miguel Ángel Villanueva Silva (27), en la casa de Florencio Varela, donde aparecieron los cuerpos.

Pero antes de eso y de terminar esposada, Celeste, como se la conoce en la causa, le mandó una serie de mensajes de texto a su madre adoptiva. Infobae accedió al contexto en el que se dieron esas comunicaciones y a parte del contenido.

“Mamá, borrá las conversaciones, por favor”, le pidió antes de caer presa en relación a los chats de WhatsApp entre ambas. Eso fue cuando se dio cuenta de que la Policía Bonaerense estaba en la zona.

Los documentos tienen fecha del 23 de septiembre, horas antes de que se descubrieran los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) enterrados.