2 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Programa de los jujeños para hoy

Hoy podría haber más medallas, ya que en taekwondo, Ciro Ramírez Centro de Taekwondo Social de San Pedro de Jujuy, peleará por la medalla de oro, al tiempo que habrá dos competidores más con chances de finales.

Jueves, 02 de octubre de 2025 00:00

En tenis de mesa, también tiene chances de medallas, ya que el jueves se juegan las instancias de cuartos y semifinal en el cual Jujuy en equipo masculino se impuso ante Córdoba y juega la final, en el femenino cayó contra Corrientes y buscará el bronce, en individual femenino ganó 2-0 a Santa Fe y buscará quedar entre las cinco mejores, por último en individual masculino jugará la final.

En hockey sub 16 masculino, Jujuy debutó venciendo a Tierra del Fuego 4 a 1 y luego cayó 2 a 1 ante Santa Fe, pero por diferencia de goles le alcanzó para ganar el grupo y jugar por cuartos de final. En hockey femenino, le ganó a Córdoba por 1 a 0 y esperan la tabla general. En gimnasia artística nivel 1, quedó quinto el equipo jujeño.

Además habrá ronda de lucha, judo, karate, también con posibilidades de subirse a un podio.

