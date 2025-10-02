Programa de los jujeños para hoy

En tenis de mesa, también tiene chances de medallas, ya que el jueves se juegan las instancias de cuartos y semifinal en el cual Jujuy en equipo masculino se impuso ante Córdoba y juega la final, en el femenino cayó contra Corrientes y buscará el bronce, en individual femenino ganó 2-0 a Santa Fe y buscará quedar entre las cinco mejores, por último en individual masculino jugará la final.

En hockey sub 16 masculino, Jujuy debutó venciendo a Tierra del Fuego 4 a 1 y luego cayó 2 a 1 ante Santa Fe, pero por diferencia de goles le alcanzó para ganar el grupo y jugar por cuartos de final. En hockey femenino, le ganó a Córdoba por 1 a 0 y esperan la tabla general. En gimnasia artística nivel 1, quedó quinto el equipo jujeño.

Además habrá ronda de lucha, judo, karate, también con posibilidades de subirse a un podio.