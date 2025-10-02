Cuadri, convocado al preseleccionado nacional juvenil

El hóckey de la región de las Yungas atraviesa semanas intensas de competencia, ahora con gran entusiasmo desde que Marco Cuadri fue convocado a la preselección argentina de hóckey sobre césped.

El joven deportista comentó a El Tribuno de Jujuy que estos días estuvo trabajando en los torneos locales que le sirven como preparación para lo que se viene.

Además dijo que tendrán un campeonato nacional en tres semanas que se disputará en Mendoza, remarcando que el proceso de selección continuará hasta fin de año, cuando en noviembre o diciembre, se realice la gran concentración en Buenos Aires que reunirá a los mejores jugadores del país.

En ese camino se encuentra el joven arquero de Ledesma, quien el mes pasado vivió un hecho histórico al ser convocado a la preselección argentina de hóckey sobre césped en Buenos Aires.

Marco destacó la gran experiencia que vivió, luego de recibir la noticia, asimilando sobre la marcha la realidad que le tocó vivir y encontrarse con jugadores de diferentes provincias y clubes, compartiendo entrenamientos y experiencias, lo que le dió un gran entusiasmo de quedar entre los elegidos.

Cuadri viene de una familia dedicada al deporte y gran parte al hóckey, desde chico jugó en los diferentes torneos y hoy se prepara para este gran desafío con miras a los Panamericanos del próximo año.

La historia del arquero jujeño no sólo refleja su esfuerzo personal, sino también el crecimiento del hóckey en la región, que hoy celebra tener a uno de los suyos en la antesala de la Selección Argentina. Se trata de una excelente noticia para el deporte jujeño en general y el de Libertador General San Martín, ciudad "cuna de campeones".