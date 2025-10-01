Siniestro vial a la altura del puente del río Los Alisos

Un siniestro vial ocurrió en el puente del río Los Alisos en la ruta nacional 66, un auto perdió el control debido a la presencia de ripio en la calzada, aparentemente un camión habría dejado restos sobre el asfalto lo que provocó que el auto perdiera el control, terminando en la banquina de la ruta.

Afortunadamente solo se produjeron daños materiales, las dos personas que viajaban en el rodado salieron ilesas, como es de rutina se le realizó el test de alcoholemia dando negativo, por el momento el tránsito se encuentra a media calzada por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución la zona haciendo caso de las señales del personal de seguridad vial que trabaja en la zona.

Se estima que los trabajos para remover el auto tomarán aproximadamente una hora.