14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Informacion General

Los comercios de San Salvador funcionarán con normalidad este viernes

Un relevamiento entre los establecimientos de la ciudad confirmó que la mayoría mantendrá sus horarios habituales de atención.

Jueves, 14 de agosto de 2025 12:28

La actividad comercial en la capital jujeña transcurrirá con normalidad este viernes 15 de agosto, según confirmó un relevamiento realizado entre los comercios locales.

La actividad comercial en la capital jujeña transcurrirá con normalidad este viernes 15 de agosto, según confirmó un relevamiento realizado entre los comercios locales.

La mayoría de los establecimientos comerciales de la ciudad abrirán sus puertas en sus horarios habituales de atención, sin modificaciones por feriados o eventos extraordinarios. La información surge de un sondeo directo con los comerciantes, lo que brinda certeza a los consumidores que planifiquen compras o trámites para la jornada.

Esta continuidad en el horario comercial habitual garantiza el normal abastecimiento y servicio a la población, en una jornada laboral estándar para el sector. Se recomienda a los vecinos confirmar horarios específicos con comercios de rubros particulares o ubicados en zonas periféricas, aunque se espera apertura generalizada en el centro y principales avenidas.

