Peluches voladores, hinchada solidaria por una linda causa

El ultimó día del Finde estudiantil estuvo cargado de sorpresas, entre ellas se destacó una iniciativa solidaria consistente en la donación de peluches para el Hospital Materno Infantil de Jujuy.

El ultimó día del Finde estudiantil estuvo cargado de sorpresas, entre ellas se destacó una iniciativa solidaria consistente en la donación de peluches para el Hospital Materno Infantil de Jujuy.

Los estudiantes de la Escuela de Comercio N°1 "Prof. José Antonio Casas" encontraron el momento perfecto en este gran evento para ir más allá, pensaron en realizar una colecta solidaria, pedir a quienes asistan a acompañar al colegio un peluche, el cual será donado para el Hospital Materno Infantil "Dr Héctor Quintana", una iniciativa emotiva con un finalidad grandiosa, que en el día del niño, los pequeños internados en el nosocomio tengan un peluche de regalo.

Al respecto, nuestro matutino dialogó con Guadalupe Amado Guzmán, alumna del colegio, quien comentó acerca de esta gran idea.

GUADALUPE GUZMÁN

"Pedimos a la hinchada que traigan peluches porque queremos hacer una donación, juntar peluches y luego ir a donarlos a una fundación con la que ya habíamos participado", dijo haciendo referencia a la Fundación del Hospital de Niños.

Cabe destacar que los chicos de la "promo" 2025 ya viene realizando distintas actividades con la misma fundación, tales como desayunos compartidos, juegos recreativos. En en esta ocasión buscan "celebrar con ellos el Día del Niño" pero de una manera diferente, regalándoles peluches. Los mismos se lanzaron por los aires al momento de la última pasada de la tribuna. Y luego fueron recogidos para su pronta entrega.

La idea también fue replicada en la Escuela de Educación Técnica Nº1 "Escolástico Zegada", cuyos alumnos realizaron una colecta similar también destinada a una fundación. Detalles como estos marcan una diferencia en cada edición colocando a los estudiantes en un lugar involucrados con las necesidades de la comunidad, mostrando un gran corazón y empatía por el otro. Un valor digno de destacar este 2025.