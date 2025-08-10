Cortes en el tránsito por el Finde Estudiantil

La municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Dirección de Tránsito y Transporte informa a la comunidad que se realizaran cortes en el inmediaciones al estadio 23 de agosto con motivo de la realización de un nuevo Finde Estudiantil en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes donde llegan cientos de alumnos de distintas partes de la provincia participar de este evento tan convocante.

A partir de las 8 de la mañana se realizó en despeje de calzada sobre calle Santa Bárbara, entre avenida Éxodo y Humahuaca. Y calle Humahuaca entre Tumusla y Santa Bárbara.

A partir del mediodía el tránsito se verá afectado en los siguientes puntos:

Av. Gral. Savio, ingreso a Lincoln.

Lincoln y Taboada.

Párroco Marshke (derivador altura Rotonda de las Américas).

Derivador, ingreso a Av. Savio (altura Rotonda de las Américas).

Éxodo y Pueyrredón.

Éxodo y Cerro Aguilar.

Éxodo y Tumusla.

Humahuaca y Calilegua.

Humahuaca y Tumusla.

Caseros y Santa Bárbara.

Caseros y Los Decididos.

Caseros y los 33 Orientales.

Pueyrredón y Hugo Wast.

Asimismo, también a partir del mediodía las líneas de colectivos urbano de pasajeros modificarán su recorrido.

Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.

Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.

Desde la comuna capitalina piden a los automovilistas circular con máxima precaución, respetar las indicaciones del personal de Tránsito y prever de posibles desvíos.