El truco de WhatsApp para evitar audios interminables

En algún momento de nuestras vidas en internet, todos recibimos mensajes de voz de excesiva duración en WhatsApp. O bien, en momentos inoportunos donde no podíamos escucharlos o simplemente cuando no queremos que el remitente sepa que los oímos. Para todos esos casos existen alternativas rápidas y seguras con las cuales enterarnos del contenido de esos mensaes.

Para quienes tengan la app de Meta actualizada, la IA de WhatsApp puede transcribir los audios. Esta característica interpreta una nota de voz en el mismo chat en donde fue enviada.

Cómo activar la transcripción de audios:

Para activarla hay que ingresar en Ajustes (en los tres puntos en la esquina superior derecha en Android o abajo a la derecha en iOS) luego en Chats y activar la función de transcripción. Al hacerlo por primera vez se debe elegir un idioma y la aplicación descargará automáticamente el paquete de lenguaje elegido.

Una vez activada la función bastará con tocar “transcribir” abajo de una nota de voz para que Meta actúe y muestre en texto lo que enviaron en audio.

Para quienes buscan mayor precisión en la transcripción o necesitan traducir un mensaje, existe un asistente de IA creado por empresarios uruguayos y disponible para toda Latinoamérica: Zapia.

Es un bot que se agenda como un contacto del celular y al que se reenvían los mensajes de voz que queramos pasar a texto o a otro idioma, como si reenviásemos un mensaje a cualquier conversación. En segundos Zapia interpreta el contenido del archivo y nos lo muestra.

Quienes utilizan esta alternativa además pueden sacarle provecho convirtiéndola en una suerte de asistente: también puede establecer recordatorios, programar mensajes para enviar a un contacto un día y horario determinado e incluso resumir videos de Youtube con solo enviarle el enlace.