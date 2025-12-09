123456 sigue siendo la contraseña más usada en 2025

Un reciente informe de ESET (compañía líder en detección proactiva de amenazas) confirma lo que muchos expertos en ciberseguridad temían: “123456” sigue siendo la contraseña más utilizada en 2025. Esta costumbre, comparable a “cerrar la puerta de casa con una traba de papel”, expone la información sensible de millones de usuarios a ciberataques inmediatos.

El estudio destaca que el 25% de las mil contraseñas más comunes están compuestas únicamente por números. Lo más alarmante es que este mal hábito no distingue generaciones: desde la Generación Z hasta los baby boomers repiten combinaciones obvias como “123456”, “password” o nombres propios.

En América Latina, la situación es aún más preocupante debido al aumento de ciberamenazas. Países como Brasil, México, Chile y Colombia también lideran el uso de claves débiles, lo que incrementa la vulnerabilidad regional.

El ámbito corporativo no escapa a este problema. Contraseñas predecibles en empresas pueden comprometer no solo datos internos, sino también información de clientes y proveedores. Un ejemplo emblemático es el caso del Museo Louvre de París, cuyo sistema fue vulnerado porque la contraseña era “Louvre”, lo que permitió un robo valuado en más de 100 millones de dólares.

Para crear contraseñas seguras, ESET recomienda:

Longitud : al menos 12 caracteres.

Complejidad : combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Aleatoriedad : evitar secuencias obvias o datos personales.

Diversidad: no repetir la misma clave en varias cuentas.

La conciencia y el uso de herramientas como generadores de contraseñas son clave para proteger nuestra identidad digital en un mundo cada vez más conectado y expuesto.