Feriado con cielo nublado en San Salvador de Jujuy

Comienza una nueva semana y de a poquito el año comienza a despedirse y hoy con un feriado en honor a la Inmaculada Concepción de María y la jornada inicio con lluvias que hicieron que la mañana este fresca pero muy agradable.

La ciudad amaneció con 16 grados y para el resto del día se pronostica cielo mayormente nublado en donde la temperatura puede llegar a los 27 grados.

En la zona de Perico si bien la humedad llegaría al 90% de no anticipan precipitaciones durante toda la jornada. Para hoy la temperatura máxima podría llegar a los 25 grados con cielo parcialmente nublado.

En San Pedro y Libertador se espera una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca la máxima será de 21 grados sin probabilidades de lluvias y con cielo parcialmente nublado.

En La Quiaca el día puede comenzar con una débil lluvia y para el resto del día se espera cielo cubierto con máxima de 19 grados.

Mientras que en Susques el día inicia con 4 grados y se espera un día soleado en donde la temperatura máxima llegaría a los 19 grados centígrados.

En la capital provincial se pronostica que a partir de mañana las temperaturas comiencen a ascender y las lluvias se vayan por unos días. La temperatura máxima para mañana llegaría a los 27 grados.