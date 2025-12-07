Expectativas por el inicio del 69° Enero Tilcareño

Casi a un mes de iniciarse el Enero Tilcareño, la intendente Sonia Pérez anticipó algunas actividades que se desarrollarán desde el 10 hasta el 31 dirigidas a los vecinos del pueblo y turistas que visitarán la Quebrada durante el primer mes de las vacaciones estivales.

Confirmó la presencia de Franco Tolaba, Fati Sosa, Erick Claros, Dalmiro Cuellar, Rodolfo Zerpa, Tati Domínguez, Tomás Lipán, El changuito yuteño y La cantada, quienes animarán los festivales folclóricos de los fines de semana.

A ellos se sumarán copleras, cuerpos de danzas, El tilcareño Castillo, entre otros folcloristas. La guitarrista Cristina Paredes, habló del Jallalla Warmi que junto a Micaela Chauque organiza reuniendo a mujeres folcloristas de distintos lugares del país.

Magui Choquevilca, de la Asociación Amigos de Tilcara acompañó a Pérez y los directores de Cultura y de Deportes, Aylén Méndez y Marcelo Burgos, respectivamente; y al secretario de Turismo, Elbio Robles.

La Escuela de verano, las Olimpiadas de verano y el cierre con la prueba Tilcara corre, estarán a cargo de Deportes; Cultura propondrá un Encuentro de copleros en Juella, el pasacalle de pesebres, talleres, desfiles luciendo prendas artesanales, y un concurso de cueca.

Turismo programó visitas a circuitos turísticos, capacitaciones, ferias gastronómicas y buena atención a los visitantes.