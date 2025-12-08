Hoy es feriado nacional

Hoy la fe católica está de fiesta, pues es el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Nuestro país mantiene según su Constitución y costumbres el culto católico, el Día de la Virgen es un feriado nacional inamovible. Además, hoy los católicos arman el árbol de navidad que dejarán junto al pesebre hasta el Día de Reyes.

El dogma de la Inmaculada Concepción de María, proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854 dice que: "María, por un privilegio único, fue preservada de la mancha original desde el primer instante de su concepción". A partir de este acontecimiento la festividad pasó a ser la más popular y solemne de la Virgen.

Desde el siglo VII se celebraba en Oriente; en Irlanda, en el siglo IX; en Inglaterra, en el siglo XI. En España, dos siglos antes de la definición dogmática, se proclamó, con autorización pontificia, a la Inmaculada como Patrona de España y de sus Indias. El Concilio de Baltimore la declaró Patrona de los Estados Unidos de Norteamérica.

En algunos países como el nuestro comienza la tradición navideña, donde se espera el 8 de diciembre para armar el Árbol de Navidad, además se realizan celebraciones en su honor en distintas diócesis, santuarios, parroquias y capillas que la tienen como patrona pero también en varios templos que no están especialmente puestos bajo esa advocación, ya que es feriado nacional y día de precepto, una de las fiestas más importantes de la iglesia.

Es feriado nacional en España, Argentina, Chile, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Portugal.

Desde 1854, se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María dada la enorme tradición católica de los países iberoamericanos, entre los días 7 y 8 de diciembre tienen lugar distintos festejos.

Este día es conocido como el Día de las Velitas en Colombia. Allí, los católicos aprovechan para reunirse con su familia, amigos y encender velas en las aceras de sus barrios.

Además, acostumbran a poner banderas blancas con la imagen de la virgen colgando de los balcones y de las ventanas de sus casas.

Por otro lado, los guatemaltecos festejan la "Quema del Diablo", una celebración histórica con un origen un tanto supersticioso.

Antiguamente, las calles iluminadas con fogatas alumbraban el paso de la virgen a lo largo de su procesión por la ciudad durante la noche.

Actualmente, Guatemala continúa con la tradición, que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, quemando desde figuras del diablo en papel hasta periódicos recogidos durante todo el año.

Nicaragua conmemora el recuerdo de la virgen la noche del 7, pero con sus propias tradiciones.

En la ciudad nicaragüense de León, comenzó la tradición por la que se celebra la fiesta de "La Gritería" desde finales del siglo XVIII. Los devotos de la fe inundan las calles de la ciudad para visitar los diferentes altares diseñados por sus vecinos.

Mientras tanto, en México, uno de los países iberoamericanos que vive más fervientemente estos días de conmemoración a la virgen, cuenta con numerosas construcciones religiosas en honor a ella.