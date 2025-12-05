Legislatura ratificó su deber con el orden constitucional

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir y presidida por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis ayer se realizó la sesión preparatoria en la que juraron los diputados electos el 11 de mayo pasado.

Bernis resaltó la trascendencia institucional de la asunción de los nuevos legisladores y la conformación de la Cámara de Diputados, enfatizando que estos actos no solo garantizan el pleno respeto a la Constitución provincial, sino que también fortalecen la vida democrática y consolidan el funcionamiento permanente de las instituciones.

Iniciada la sesión, la Comisión de Asuntos institucionales mantuvo una reunión en la cual se analizó y aprobó la validez de los diplomas de los diputados electos. Tras lo cual Bernis tomó juramento a: María Agostini, Luciano Angelini, Kevin Ballesty, Gisel Bravo, Luis Canedi, María Checa Monaldi, Lamia Debbo, Omar Gutiérrez, Noemí Isasmendi, Mario Lobo, María Mollon, Adriano Morone, Mario Nallar, Yael Navarro, Ramón Neyra, Matías Paterno, Patricia Ríos, Juan Soler, Sofía Ternavasio, María Tomé Gámez, Adelma Torres, Daniela Vélez, Emiliano Vera Robinson y Alejandro Vilca.

Con la jura de los 24 diputados se configura un nuevo escenario legislativo, quedando definidos los bloques de la siguiente manera: Frente Jujuy Crece - Provincias Unidas, 25 diputados; Partido Justicialista, 9; La Libertad Avanza, 7; Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 5; y Primero Jujuy, 2.

ADELMA TORRES

Además se definieron las nuevas autoridades de la Cámara, prestando juramento como vicepresidente 1° el diputado Mario Fiad; y como vicepresidente 2° el diputado Martín Fellner. Asimismo se designaron a los presidentes de bloques: Santiago Jubert por Jujuy Crece - Provincias Unidas; Rubén Rivarola, Partido Justicialista; Luis Canedi, La Libertad Avanza; Gastón Remy, Frente de Izquierda y de los Trabajadores; y Carlos Haquim, Primero Jujuy.

También estuvieron presentes el senador nacional Ezequiel Atauche; los diputados nacionales Manuel Quintar, Guillermo Snopek, Jorge Rizzotti y Leila Chaher; las ministras de Educación, Miriam Serrano y de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; los intendentes Raúl Jorge, Julio Bravo, Sonia Pérez y Francisco Baquera; los comisionados municipales Eduardo Orellana, Álvaro González, entre otros.

ALEJANDRO VILCA

El gobernador Carlos Sadir acompañó la jura de los nuevos diputados provinciales en la Legislatura de Jujuy, recibiendo el saludo de los pertenecientes al bloque Frente Jujuy Crece, quienes "asumieron la responsabilidad de trabajar por todos los jujeños", especificó.

Bernis luego de finalizada la sesión, se estrechó en un fuerte abrazo con Jubert y posteriormente saludó a todos los flamantes legisladores.

Jubert defenderá la gestión

AUTORIDADES | ALBERTO BERNIS, MARIO FIAD Y MARTÍN FELLNER.

El diputado Santiago Jubert expresó su satisfacción y expectativas ante la nueva conformación de la Cámara de Diputados de la Provincia, al señalar que “cada recambio legislativo implica oxigenar y fortalecer la estructura de trabajo parlamentario”. Las declaraciones se dieron al término de la sesión preparatoria, en la que los diputados electos en mayo prestaron juramento y donde Jubert fue nuevamente ratificado por sus pares como presidente del bloque Jujuy Crece.

La sesión estuvo presidida por el vicegobernador Alberto Bernis, quien condujo el acto de acuerdo con lo establecido en la Constitución Provincial, subrayando el carácter institucional y republicano del procedimiento. Asimismo, fue nominado el diputado Mario Fiad como vicepresidente primero de la Cámara. Jubert remarcó que conducirá la bancada oficialista con “responsabilidad, vocación de servicio y el firme compromiso de defender la gestión de Carlos Sadir y Alberto Bernis, garantizando el respeto irrestricto a la institucionalidad y a la Constitución de Jujuy”. Señaló además que el bloque está preparado para dar todos los debates necesarios “con madurez política y apertura al diálogo”, en el marco del período legislativo 2026.