Fiesta patronal en Volcán

En la localidad de Volcán las autoridades municipales y la parroquia ya tienen todo organizado para el lunes desde las 8 y durante toda la jornada honrar a su patrona, Nuestra Señora del Valle.

La apertura del programa festivo será a las 6 con un repique de campanas anunciando la celebración religiosa, y a las 8 se oficiará la misa de peregrinos.

Para las 9.15 se programó la concentración de autoridades, invitados, delegaciones escolares, militares, gauchas y pueblo en general en la plaza "3 de Abril" donde se desarrollará el acto protocolar central, encabezado por el comisionado municipal René Galíndez.

Una vez finalizado, los presentes se dirigirán hacia la capilla donde el párroco Abraham Pereyra oficiará la solemne misa, seguidamente se realizará la procesión con la sagrada imagen y el acompañamiento de bandas de sikuris por calles del poblado.

A las 12.30 comenzará el desfile cívico, militar y gaucho en avenida San Martín; y desde las 15 se podrá presenciar un festival de jineteada y destrezas gauchas.