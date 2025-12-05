Arte terapia para adultos mayores

El arte terapia se practica en el espacio "El tren de la vida y la alegría" en el Centro de Participación Vecinal (CPV) "Santa Ana", donde surgieron los mandalas de despedida denominados "La obra que me llevo", que tienen como objetivo reforzar el autoestima y dejar un recuerdo material del proceso en los adultos mayores.

La actividad fue articulada con la coordinación de Inclusión y quienes fueron parte de este ciclo, dejaron lo mejor sumado al equipo que lo hizo posible.

Es importante destacar que se continúan creando espacios para el bienestar y el desarrollo personal de los Adultos Mayores.

APLICANDO LOS COLORES

Asimismo, el 1° de este mes se celebró con orgullo los veintisiete años del CPV, como un espacio que nació para estar al servicio de la comunidad y que, día a día, sigue creciendo junto a ella.

A lo largo de estos 27 años, el CPV "Santa Ana" fue un espacio de formación y crecimiento, ofreciendo cursos y talleres que brindan herramientas reales para que las personas puedan iniciar proyectos, desarrollarse y construir un camino propio.

Así, se celebró no sólo un aniversario, sino el compromiso, el cariño y la historia compartida con cada vecino.

“Packaging sustentable” para cuidar el planeta

MUESTRA DE TALENTOS | ADULTOS MAYORES PROTAGONISTAS DE LA JORNADA.

Con el fin de potenciar emprendimientos y brindar las herramientas necesarias para llevar negocios al siguiente nivel, es que se realizará la primera capacitación del ciclo de acompañamiento, a través del taller de “Packaging sustentable” en el marco de una nueva edición de Ciudad Emprendedora Sostenible. La propuesta para destacar productos a primera vista, tendrá lugar este martes de 18 a 19.30 en avenida España 1500. Es importante destacar que transformar empaques en una experiencia con propósito, es crear conciencia ambiental y que los interesados puedan crear envoltorios reutilizables, estéticos y alineados con una marca responsable. En esta actividad, se incorporará el procedimiento para realizar packaging reutilizables con valor diferencial; además de mejorar la imagen, transmitiendo responsabilidad ambiental y generando una conexión más consciente con los clientes. Es una propuesta para compartir a través de diferentes edades. Por más información, dirigirse al Club de Emprendedores de avenida España 1500.

Embroidery en carnaval andino

GRAN DESPLIEGUE | CON TODA LA ENERGÍA PUESTA EN LAS ACTIVIDADES.

Los interesados en explorar la magia del taller de “Embroidery en carnaval andino contemporáneo manual” a través de la intervención en prendas, accesorios y calzados pueden ser parte de la actividad desde el 12 de este mes, todos los viernes de 14 a 16 en Párroco Marshke 2762 del barrio 1º de Marzo. En la ocasión, se podrán crear diseños únicos de autor, fusionando técnicas artesanales de montaje de diseño y composición, junto a bordados en pedrería y composiciones fl orales. Además de pintura y bordado manual y foil textil.

Exposición en Coronel Arias

EMBROIDERY COLORIDO

Los adultos mayores brillaron en la muestra anual de talentos para personas mayores en el recientemente inaugurado multiespacio General Arias. Diferentes expresiones artísticas se expusieron a través de las personas que demostraron su sabiduría en las labores al saber efectuar a lo largo del año.

En esta oportunidad, brillaron durante una exposición de trabajos coloridos mostrando los resultados de su dedicación, su esfuerzo y esa energía maravillosa que contagia a todos. La premisa de esta acción es que más adultos mayores se animen a sumarse, a participar y descubrir todo lo que pueden lograr cuando encuentran un espacio para expresarse.

El compromiso, el corazón y el trabajo se manifestaron en un gran desempeño que se conforma desde la subdirección de Adultos Mayores como entidad que gestiona las actividades.